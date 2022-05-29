До держателей евробондов не дошли выплаты из России

Кредиторы не получили положенные купонные платежи по выпускам еврооблигаций «Россия-2026» и «Россия-2036». Отмечается, что по состоянию на вечер пятницы, 27 мая, денежные средства до инвесторов не дошли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Агентство напомнило, что выплаты по этим облигациям были запланированы на 27 мая. Но Минфин США заранее сообщил, что не будет продлевать разрешающую действия с российскими ценными бумагами лицензию OFAC, истекающую 25 мая.
Минфин России перечислил необходимые средства Национальному расчетному депозитарию 20 мая, за неделю до положенного срока. В ведомстве заявили, что в полном объеме выполнили обязательства по обслуживанию деловых бумаг. В пятницу вечером, 27 мая, НРД рассказал, что «полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам».
Отмечается, что купонный платеж по облигациям 2026 года составляет $71,25 млн, по бумагам 2036 года - 26,5 млн евро. В условиях выпуска четко обозначено, что в течение 30 дней ситуацию с платежами можно будет исправить тем или иным образом.