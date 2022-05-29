До держателей евробондов не дошли выплаты из России

Кредиторы не получили положенные купонные платежи по выпускам еврооблигаций «Россия-2026» и «Россия-2036». Отмечается, что по состоянию на вечер пятницы, 27 мая, денежные средства до инвесторов не дошли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

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Агентство напомнило, что выплаты по этим облигациям были запланированы на 27 мая. Но Минфин США заранее сообщил, что не будет продлевать разрешающую действия с российскими ценными бумагами лицензию OFAC, истекающую 25 мая.

Минфин России перечислил необходимые средства Национальному расчетному депозитарию 20 мая, за неделю до положенного срока. В ведомстве заявили, что в полном объеме выполнили обязательства по обслуживанию деловых бумаг. В пятницу вечером, 27 мая, НРД рассказал, что «полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам».