Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на продукты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости ввести госрегулирование цен на продукты и товары первой необходимости. Об этом политик написал в Telegram-канале.

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Зюганов отметил, что стоимость хлеба в России с начала года выросла на 20%. При этом эксперты считают, что скоро цена увеличится еще на 25%.

Такая ситуация, по мнению лидера КПРФ, «абсолютно недопустима», особенно когда «на фоне роста цен на хлеб на внутреннем рынке происходит увеличение экспорта зерна».

По мнению Зюганова, в данном вопросе нельзя полагаться на рынок, необходимо ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости.

«На "невидимую руку" рынка мы уже за эти 30 лет насмотрелись. Хватит! Пора государству заняться регулированием и нести за это ответственность!» - заявил политик.