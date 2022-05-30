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35 минут назад

Китай нашел способ помочь России в условии санкций

Елена Прошина

Производителей банковских карт Китая могут пустить на российский рынок, сообщает «Коммерсант».

Китай нашел способ помочь России в условии санкций
Фото: ТАССТАСС

В Центробанке и Минпромторге России провели совещания с участием отечественных производителей карт. Чиновники хотели получить гарантии от отечественных компаний, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворен. Если российские производители не справятся, то на рынок могут допустить китайские компании.

В Минпромторге сообщили, что на рынке России всегда потребляли и отечественные, и иностранные чипы. Там отметили, что производители из РФ смогут обеспечить существенную долю потребности.

«При этом от иностранных чипов мы не отказываемся. Окончательные решения еще не приняты», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что это будет позитивной новостью, если станет больше производителей банковских карт.

«Остается вопрос сертификации таких производителей по стандартам платежной системы "Мир": насколько они соответствуют всем требованиям?» — говорит он.

Таким образом, даже если решение о допуске китайских производителей банковских карт на российский рынок будет принято, мгновенно исправить ситуацию это не поможет, так как предстоит решать проблемы с открытием представительств, заключением договоров, логистикой и оплатой.

Эксперт назвал последствия приостановки работы Visa и Mastercard в России

Экономика,Дмитрий Вишняков,Банк России,Visa,Коммерсант,Минпромторг,
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