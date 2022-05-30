В ЕС захотели без Венгрии решить вопрос об эмбарго на нефть из РФ

Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на dpa.