В ЕС захотели без Венгрии решить вопрос об эмбарго на нефть из РФ

ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет, в основном, посвящен Украине.