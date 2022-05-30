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51 минуту назад

Назван гарантированный срок отказа Европы от российского газа

Lenta.ru

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов в беседе с РИА Новости назвал минимальный и гарантированный сроки, когда у европейских стран появится возможность отказаться от покупки газа у России. По его словам, Европа точно сможет перестать закупать российский газ к 2040 году, подчеркнув, что если приложить усилия, то добиться этого можно уже к 2025 году.

Назван гарантированный срок отказа Европы от российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Гарантировано — к 2040 году. Если будет стараться (запреты, экономия) — достаточно легко к 2035 году. За счет очень больших инвестиций (ВИЭ, водород, СПГ-инфраструктура и трубы) и отказа от части "зеленых" планов (в части сокращения использования атомной энергии и угля) — к 2030 году. А если направить дополнительные средства на "перекупку" действующих долгосрочных СПГ-контрактов, плавучих регазификационных терминалов, то и к 2025 году», — заявил эксперт.

Ранее глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль выступил с призывом к властям страны отказаться следовать планам Евросоюза и не вводить эмбарго на российские энергоносители. Он пояснил, что в ином случае национальную промышленность ожидает катастрофа.

Экономика,ЕС,
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