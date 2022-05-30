Назван гарантированный срок отказа Европы от российского газа

«Гарантировано — к 2040 году. Если будет стараться (запреты, экономия) — достаточно легко к 2035 году. За счет очень больших инвестиций (ВИЭ, водород, СПГ-инфраструктура и трубы) и отказа от части "зеленых" планов (в части сокращения использования атомной энергии и угля) — к 2030 году. А если направить дополнительные средства на "перекупку" действующих долгосрочных СПГ-контрактов, плавучих регазификационных терминалов, то и к 2025 году», — заявил эксперт.