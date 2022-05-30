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7 минут назад

Херсонская область начала экспорт зерновых в Россию

Газета.Ruиещё 2

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что аграрии региона начали экспорт зерновых от прошлого урожая в Россию, сообщает ТАСС.

Херсонская область начала экспорт зерновых в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Есть место куда складывать [новый урожай — «Газета.Ru»], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — рассказал Стремоусов.

Экспорт продукции сельского хозяйства будет осуществляться наземным транспортом в связи с тем, что акватория Черного моря остается заблокированной из-за минирования украинскими подразделениями северо-западной части моря.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству России Андрей Клишас заявил, что продавать произведенное в России зерно и удобрения следует только за рубли.

В России до конца года действуют ограничения на вывоз удобрений — по словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, это позволит беспрепятственно провести посевную кампанию в следующем году.

Экономика,Кирилл Стремоусов,Андрей Клишас,Дмитрий Патрушев,Совет Федерации,
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