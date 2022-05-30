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1 час назад

Назван возможный срок отказа ЕС от российского газа

Мария Иванова

Эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов считает, что Европа может отказаться от российского газа к 2025 году, если «очень постарается. Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Колобанова, ЕС точно удастся отказаться от газа из РФ к 2040 году.

«Если будет стараться (запреты, экономия) - достаточно легко [откажется] к 2035 году», - заявил он.

Если ЕС добьется серьезных инвестиций в возобновляемые источники энергии, водород, инфраструктуру для сжиженного природного газа (СПГ), а также продолжит использовать атомную энергию и уголь хотя бы частично, поставки из РФ могут прекратиться к 2030 году.

«А если направить дополнительные средства на «перекупку» действующих долгосрочных СПГ-контрактов, плавучих регазификационных терминалов, то и к 2025 году», - заключил он.

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

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В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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