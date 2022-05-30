Западные антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир». Об этом сообщает иранское издание Resalat.

«Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор», — указано в материале.

Аналитики подчеркивают, что альтернативная платежная система смягчила последствия ухода Visa и MasterCard из страны.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — отмечают авторы.

Они также высоко оценивают инициативу РФ о переводе расчетов за поставки газа в рубли.

О прекращении работы в РФ платежные системы Visa и Mastercard объявили в марте. Карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать только внутри страны. Расплатиться ими за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах невозможно.