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1 час назад

Раскрыта причина провала западных санкций

Елена Прошина

Западные антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир». Об этом сообщает иранское издание Resalat.

«Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор», — указано в материале.

Аналитики подчеркивают, что альтернативная платежная система смягчила последствия ухода Visa и MasterCard из страны.

«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — отмечают авторы.

Они также высоко оценивают инициативу РФ о переводе расчетов за поставки газа в рубли.

Путин подписал указ о контрсанкциях

О прекращении работы в РФ платежные системы Visa и Mastercard объявили в марте. Карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать только внутри страны. Расплатиться ими за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах невозможно.

Западные страны продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на инициированную Москвой спецоперацию на Украине.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Visa,
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