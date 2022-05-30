Западные антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир». Об этом сообщает иранское издание Resalat.
«Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор», — указано в материале.
Аналитики подчеркивают, что альтернативная платежная система смягчила последствия ухода Visa и MasterCard из страны.
«И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла», — отмечают авторы.
Они также высоко оценивают инициативу РФ о переводе расчетов за поставки газа в рубли.
О прекращении работы в РФ платежные системы Visa и Mastercard объявили в марте. Карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать только внутри страны. Расплатиться ими за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах невозможно.
Западные страны продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на инициированную Москвой спецоперацию на Украине.