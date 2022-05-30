В ЕС отказались вводить эмбарго на трубопроводную нефть из РФ

Согласно проекту итогового заявления саммита ЕС, поставки трубопроводной нефти из РФ могут быть исключены из-под эмбарго ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу»,— приводит Reuters фрагмент из проекта заявления.

Вместе с тем подчеркивается, что Евросоюз обсудит вопрос эмбарго на поставки трубопроводной нефти как можно скорее.

Евросоюз последовательно ввел уже пять пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета обсуждается возможность отказа от российской нефти. Одна из стран, которые выступают против принятия данного пакета, - Венгрия. Там считают, что отказ от топлива из России для экономики страны «равноценен взрыву атомной бомбы».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию», а также ограничения по импорту нефти.