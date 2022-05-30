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57 минут назад

Лукашенко: санкции против Белоруссии затронули все этапы производственного процесса

ТАССиещё 2

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что вызванные санкциями трудности не должны быть поводом для паники, признав, что введенные против страны ограничения затронули все этапы производственного процесса.

Лукашенко оценил влияние западных санкций на Белоруссию
Фото: ТАССТАСС

"Отечественные предприятия, действительно, сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА с совещания по социально-экономической политике.

Белорусский президент подчеркнул, что "трудности - не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует". При этом Лукашенко поставил перед правительством задачу "поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан".

"Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", - потребовал он.

Лукашенко также распорядился остановить отток специалистов в областные города и Минск.

"Через предоставление жилья, распределение специалистов вузов, льготы и прочее - это ваши вопросы", - заявил Лукашенко, обращаясь к правительству и руководителям областей.

Экономика,Александр Лукашенко,
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