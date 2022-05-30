Лукашенко оценил влияние западных санкций на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что вызванные санкциями трудности не должны быть поводом для паники, признав, что введенные против страны ограничения затронули все этапы производственного процесса.

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"Отечественные предприятия, действительно, сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья и материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА с совещания по социально-экономической политике.

Белорусский президент подчеркнул, что "трудности - не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует". При этом Лукашенко поставил перед правительством задачу "поддержать бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан".

"Все, что обещали, надо выполнить, чего бы это ни стоило", - потребовал он.

Лукашенко также распорядился остановить отток специалистов в областные города и Минск.