Кремль оценил вероятность наступления дефолта в России

Никаких объективных причин для дефолта в России нет, у государства есть деньги, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — сказал он.
Комментируя оплату газа в рублях, пресс-секретарь президента Владимира Путина заметил, что этот механизм показал свое удобство и для продавцов, и для покупателей.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ведомстве нашли способ оплатить внешний долг России. По его словам, Москва будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Министр пояснил, что механизм работает аналогично, но «в обратном порядке».
27 мая Силуанов рассказал, что Россия к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях. Он отметил, что в последние годы Москва прописывала возможности выплат по иностранным займам в рублях.