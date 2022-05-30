В Кремле отметили удобство системы оплаты за газ в рублях

Система оплаты за газ в рублях продемонстрировала свое удобство как для продавцов, так и для покупателей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.