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38 минут назад

В Кремле оценили удобство системы оплаты за газ в рублях

Лера Букина

Система оплаты за газ в рублях продемонстрировала свое удобство как для продавцов, так и для покупателей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле отметили удобство системы оплаты за газ в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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