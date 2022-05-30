Британия готовится к веерным отключениям энергии зимой

Веерные отключения энергии могут с декабря затронуть до 6 млн британских домохозяйств, если кризис на европейском энергетическом рынке продолжит углубляться. Как пишет в понедельник газета The Times, членов кабмина Великобритании предупредили, что при наихудшем варианте развития событий нормировать подачу энергии в часы пиковой нагрузки придется в течение всех трех зимних месяцев.

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Как указывает издание, подобная ситуация может возникнуть, если конфликт на Украине будет продолжаться, а Европа столкнется с острым дефицитом газа. Наихудший сценарий, рассматриваемый британскими властями, предполагает полное прекращение поставок российского газа в Евросоюз. Как заявил The Times один из членов британского правительства, среди прочего это приведет к снижению прогнозов роста ВВП Соединенного Королевства на ближайшие годы из-за резкого роста стоимости энергии.

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"Совершенно справедливо, что, будучи ответственным правительством, мы готовим планы на случай каждого экстремального сценария развития событий, как бы ни мала была его вероятность, - заявил сотрудникам газеты источник в руководстве страны. - Британия хорошо готова к перебоям с поставками. В отличие от стран ЕС, мы на полную мощность используем наши североморские газовые резервы, норвежские газодобывающие платформы напрямую подключены к британской газотранспортной системе, кроме того, у нас вторая крупнейшая в Европе инфраструктура для получения СПГ, в то время как у Германии ее нет вообще. Учитывая историческую зависимость ЕС от поставляемого [президентом РФ Владимиром] Путиным газа, это зима может оказаться очень тяжелой для стран континента".

Подготовка к кризису

Великобритания получает из РФ лишь около 4% потребляемого газа и самостоятельно обеспечивает 40-50% собственных потребностей за счет месторождений в Северном море. При этом рынок королевства зависит от поставок из Норвегии и Катара, а помимо этого, королевство получает газ по морским газопроводам, соединяющим его с Бельгией и Нидерландами. The Times указывает, что обе эти страны могут остановить поставки в Великобританию, если сами столкнутся с чрезвычайной ситуацией в сфере энергоснабжения. Больше всего в Лондоне опасаются, что на фоне резкого увеличения спроса на газ в ЕС вдвое могут сократиться поставки из Норвегии, которая в прошлом году обеспечила 42% всего потребляемого в королевстве газа.

Как пишет The Times, дефицит приведет к прекращению работы британских газовых электростанций, которые сейчас покрывают до трети от общих потребностей королевства в электроэнергии. Остановить работу будут вынуждены и использующие газ промышленные предприятия. Домохозяйствам придется мириться с отключениями энергии в утренние и вечерние часы в будние дни, а в худшем случае также и по выходным.