Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

Польша больше не будет бесплатно поставлять на Украину топливо, теперь за него надо платить. Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert.

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По ее словам, в начале спецоперации России польская сторона бесплатно поставляла топливо Украине. Однако сейчас это «коммерческие поставки ORLEN», которые осуществляются на регулярной основе. Москва также добавила, что их поставки — это ответ на кризисную ситуацию.

Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев и Варшава согласовали поставки топлива на украинскую территорию. По ее словам, поставки должны начаться в конце мая — в целом Украина получит около 25 тыс. тонн бензина из польских запасов.