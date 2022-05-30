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28 минут назад

Польша больше не будет бесплатно поставлять на Украину топливо

Газета.Ruиещё 8

Польша больше не будет бесплатно поставлять на Украину топливо, теперь за него надо платить. Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert.

Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину
Фото: EPAEPA

По ее словам, в начале спецоперации России польская сторона бесплатно поставляла топливо Украине. Однако сейчас это «коммерческие поставки ORLEN», которые осуществляются на регулярной основе. Москва также добавила, что их поставки — это ответ на кризисную ситуацию.

Ранее вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев и Варшава согласовали поставки топлива на украинскую территорию. По ее словам, поставки должны начаться в конце мая — в целом Украина получит около 25 тыс. тонн бензина из польских запасов.

Также сообщалось, что в Польше заявили о росте цен на сжиженный газ из-за невозможности замены топлива из России. По словам председателя правления Польской палаты сжиженного газа Павла Бельского, альтернативой российским поставкам могут стать поставки через порты ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). Однако у страны нет необходимого количества цистерн для транспортировки газа.

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