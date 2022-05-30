Раскрыт новый санкционный план ЕС

Проект новых санкций против России предусматривает частичное эмбарго на поставки российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. Об этом со ссылкой на опубликованный Reuters проект постановления пишет РБК.

Страны Евросоюза не сумели договориться о полном запрете поставок нефти из России, временно сделав исключение для трубопроводов. При этом оговаривается, что вопрос о введении полного эмбарго не только на поставки российской нефти по морю, но и по трубопроводу «Дружба», должен быть согласован в ближайшее время.

Также новый пакет санкций предусматривает отключение Сбербанка от SWIFT, запрет работы российских вещательных компаний в ЕС и заморозку активов россиян в европейских странах.

Евросоюз намерен предоставить Украине кредиты на сумму €9 млрд ($9,7 млрд) с частичным покрытием процентов, а также создать фонд, который будет финансировать восстановление страны. Будут затронуты и «юридически сложные вопросы конфискации замороженных активов России».

Евросоюз последовательно ввел уже пять пакетов санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета обсуждается возможность отказа от российской нефти. Одна из стран, которые выступают против, - Венгрия. Там считают, что прекращение поставок нефти из России станет для экономики страны «взрывом атомной бомбы».