Еврокомиссар высказался о конфискации российских активов

Решение о конфискации российских активов в Европе с последующей передачей украинским властям требует подготовки юридической базы. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет РИА Новости. Он отметил, что представители Еврокомиссии (ЕК) в данный момент рассматривают возможности реализации данной инициативы, но ее будущее пока не ясно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке ЕК изучат его, но исход не предрешен», — заявил Джентилони.

По мнению Джентилони, при реализации подобных решений в первую очередь соблюдаются принципы правового государства.