Еврокомиссар высказался о конфискации российских активов

Решение о конфискации российских активов в Европе с последующей передачей украинским властям требует подготовки юридической базы. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет РИА Новости. Он отметил, что представители Еврокомиссии (ЕК) в данный момент рассматривают возможности реализации данной инициативы, но ее будущее пока не ясно.
«Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке ЕК изучат его, но исход не предрешен», — заявил Джентилони.
По мнению Джентилони, при реализации подобных решений в первую очередь соблюдаются принципы правового государства.
Ранее сообщалось, что главы стран — членов Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику. В Европе арестовали имущество россиян на 23 миллиарда евро.