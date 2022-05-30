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47 минут назад

Еврокомиссар заявил о сложностях при конфискации российских активов

News.ru

Решение о конфискации российских активов в Европе с последующей передачей украинским властям требует подготовки юридической базы. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет РИА Новости. Он отметил, что представители Еврокомиссии (ЕК) в данный момент рассматривают возможности реализации данной инициативы, но ее будущее пока не ясно.

Еврокомиссар высказался о конфискации российских активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, это рассматривается. Но мы знаем, что с юридической точки зрения переход от заморозки к конфискации очень сложный. Различные страны при поддержке ЕК изучат его, но исход не предрешен», — заявил Джентилони.

По мнению Джентилони, при реализации подобных решений в первую очередь соблюдаются принципы правового государства.

Ранее сообщалось, что главы стран — членов Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику. В Европе арестовали имущество россиян на 23 миллиарда евро.

Экономика,Паоло Джентилони,Еврокомиссия,ЕС,
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