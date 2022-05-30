Польша прекратила бесплатно отправлять топливо на Украину

Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что в начале украинского кризиса Польша отправляла топливо на Украину бесплатно, но теперь совершает коммерческие поставки. Об этом она рассказала в интервью BiznesAlert.

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«В настоящее время это коммерческие поставки компании Orlen, требующие больших логистических затрат. Обычно эти поставки осуществляются по трубопроводам, поэтому нам пришлось прокладывать новые каналы поставок. Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок», - заявила министр.

Она добавила, что нефтяные компании на Украине «чувствуют себя хорошо». Польские поставки были ответом на кризисную ситуацию, но «этот сектор хорошо организован, поэтому рыночного потенциала там нет».

На вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на большее количество СПГ из Польши, Москва заявила, что «газ на Украине играет второстепенную роль».

Москва отметила, что в Польше заинтересованы в покупках украинской электроэнергии.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине из-за боевых действий и прекращения работы НПЗ в Кременчуге возник дефицит топлива.