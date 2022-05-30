В Эстонии усомнились в быстром согласовании запрета на импорт нефти из РФ

Лидеры стран Евросоюза не смогут согласовать запрет на импорт российской нефти на саммите 30 мая. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Калласс, пишет ТАСС.

«Я не думаю, что мы сможем сегодня достигнуть соглашения [по вопросу введения эмбарго на поставки нефти из РФ]», - привело ее слова агентство Reuters.

При этом Кая Калласс назвало более вероятным принятие такого решения «на следующем саммите глав стран ЕС», который должен пройти в июне.

В ЕС продолжаются дискуссии по поводу шестого пакета антироссийских санкций, который предполагает запрет на импорт нефти из России. Против таких мер выступает Венгрия и ряд других европейских государств, для которых отказ от российских поставок окажется тяжелым ударом.