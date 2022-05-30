Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

В Эстонии усомнились в быстром согласовании запрета на импорт нефти из РФ

Алиса Селезнёва

Лидеры стран Евросоюза не смогут согласовать запрет на импорт российской нефти на саммите 30 мая. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Калласс, пишет ТАСС.

В Эстонии усомнились в быстром согласовании запрета на импорт нефти из РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Я не думаю, что мы сможем сегодня достигнуть соглашения [по вопросу введения эмбарго на поставки нефти из РФ]», - привело ее слова агентство Reuters.

При этом Кая Калласс назвало более вероятным принятие такого решения «на следующем саммите глав стран ЕС», который должен пройти в июне.

В ЕС продолжаются дискуссии по поводу шестого пакета антироссийских санкций, который предполагает запрет на импорт нефти из России. Против таких мер выступает Венгрия и ряд других европейских государств, для которых отказ от российских поставок окажется тяжелым ударом.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет европейских санкций, вводимых из-за российской спецоперации на Украине, будет также включать в себя отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители