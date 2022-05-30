Guardian призвала западные страны отменить санкции против России

Санкции западных стран в отношении России приносят больше вреда, чем пользы, в связи с чем должны быть отменены. Соответствующую точку зрения в понедельник озвучила британская газета The Guardian.

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Согласно изданию, санкционные меры против РФ спровоцировали взлет цен на энергоресурсы, что грозит серьезными экономическими трудностями для европейских стран. В частности, в Великобритании порядка 6 млн домохозяйств рискуют столкнуться с веерными отключениями энергии будущей зимой, похожая ситуация может наблюдаться и в континентальной Европе. При этом европейские страны по-прежнему продолжают ежедневно выплачивать порядка 1 млрд долларов России за поставки газа и нефти. Это, как отмечает The Guardian, свидетельствует о том, что Евросоюз "не знает, что делать дальше" в отношениях с Москвой.

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Газета полагает, что дискуссия вокруг антироссийских рестрикций в ЕС фактически свелась к "риторике мачо". Государства - члены сообщества пытаются согласовать приемлемый пакет новых ограничений, которые бы распространялись на нефть из РФ, однако пока не могут достичь консенсуса по данному вопросу, в том числе из-за позиции Венгрии, которая особо зависима от поставок. The Guardian подчеркивает, что санкции, изначально вводимые с целью заставить Россию отказаться от спецоперации на Украине, с этой точки зрения "откровенно провалились".

Как указывает издание, вследствие дальнейшего сокращения поставок российского газа в Европу из-за нежелания ряда европейских компаний платить за него в рублях стоимость энергоносителей в мире может вырасти еще сильнее, что положительным образом скажется на экономике РФ. Кроме того, события на Украине привели к росту цен на зерновые культуры, что лишь усиливает позиции Москвы на данном рынке и, по мнению газеты, должно заставить европейских лидеров задуматься о пересмотре санкционной политики, которая приводит к нарушению поставок продовольствия и грозит обернуться голодом в развивающихся странах.

The Guardian заключает, что ЕС следует "отменить экономические санкции против России" по причине их саморазрушительного эффекта для европейских государств. В то же время издание считает необходимым, чтобы Запад продолжал военные поставки на Украину, при этом не позволяя ситуации перерасти в полномасштабный европейский конфликт.