Евросоюзу (ЕС) следует забыть о санкциях против России, так как они приносят больше вреда, чем пользы, считает колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

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По мнению Дженкинса, вместо того, чтобы «заставить Россию покинуть Украину», европейские страны причиняют «огромные страдания» всему миру из-за стремительно растущих цен на продовольствие и энергоносители. В качестве примера он приводит ситуацию в Великобританию, где зимой 6 миллионов домохозяйств могут столкнуться с возможным отключением электричества по утрам и вечерам из-за сохранения санкций против Москвы.

При этом, подчеркивает автор, страны ЕС продолжают ежедневные выплаты России в размере около 1 миллиарда долларов за поставки нефти и газа. Сложившаяся ситуация указывает на то, что Евросоюз «похоже, не знает, что делать» в отношении стратегии по санкционному давлению на Россию.

Предполагалось, что санкции должны были вынудить Россию изменить свою «неприемлемую политику», однако в данном случае эта стратегия «демонстративно провалилась». В результате санкции нанесли ущерб кредитоспособности Москвы, однако увеличение цен на газ до 70 процентов привело к существенному росту российского платежного баланса.

«Цель — заставить Россию вывести свои войска с территории Украины — явно не достигнута. Военная помощь в этом отношении оказалась гораздо более эффективной, но вред, нанесенный Евросоюзу и миру, очевиден. ЕС должен помогать Украине в военных действиях и снимать экономические санкции против России. Они обречены на провал и бессмысленно жестоки», — заключил Дженкинс.