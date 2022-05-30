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1 час назад

Шольц назвал условие ослабления санкций против России

Вероника Полынина

Запад сможет отменить антироссийские санкции только в том случае, если между Россией и Украиной будет достигнут мир на условиях, приемлемых для Украины, а не навязанных извне. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Шольц назвал условие ослабления санкций против России
Фото: ReutersReuters

«Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», - сказал Шольц в эфире телеканала ARD.

Канцлер ФРГ вновь призвал Россию вывести военнослужащих с территории Украины и заявил, что цели, которые перед собой ставит Москва, «недостижимы».

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Ранее Шольц уже неоднократно заявлял, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», - сказал канцлер, выступая на экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе.

Еще раньше, 13 мая, Шольц говорил, что для него «неприемлем навязанный Украине мир». Канцлер заявил, что мир на Украине возможен только при условии, что Москва и Киев придут к взаимопониманию. По его мнению, Россия проводит операцию на Украине «исключительно для расширения собственного влияния и увеличения территории».

Экономика,Олаф Шольц,ЕС,
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