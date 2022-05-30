Шольц назвал условие ослабления санкций против России

Запад сможет отменить антироссийские санкции только в том случае, если между Россией и Украиной будет достигнут мир на условиях, приемлемых для Украины, а не навязанных извне. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

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«Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся», - сказал Шольц в эфире телеканала ARD.

Канцлер ФРГ вновь призвал Россию вывести военнослужащих с территории Украины и заявил, что цели, которые перед собой ставит Москва, «недостижимы».

Ранее Шольц уже неоднократно заявлял, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.

«Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», - сказал канцлер, выступая на экономическом форуме в Давосе на прошлой неделе.