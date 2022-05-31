Экономист рассказал о закупке хлеба у России в обход ограничений

Представители Союза экспортёров зерна обратились в Центробанк с предложением обеспечить рублёвую ликвидность наиболее крупным покупателям российского зерна. Речь идёт о Турции, Египте, Иране и Саудовской Аравии. Подобный способ обхода западных ограничений на валютные операции объяснил агентству «Прайм» директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артём Тузов.

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По словам эксперта, контракты с другими странами на покупку или продажу зерна Москва, как правило, заключала в долларах и евро. Однако из-за сложностей в получении оплаты возник вопрос об обеспечении дружественных стран рублёвой ликвидностью.

Тузов пояснил, что, даже если Центробанк решит вопрос положительно, не факт, что появится «зерновой рубль». По словам финансиста, переход на расчёты в национальной валюте за поставки газа не привёл к появлению «газового рубля».

«Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли», — пояснил экономист.

Финансист добавил, что Россия из-за резко увеличившегося спроса ограничила экспорт зерна в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ответ они резко увеличили закупку муки и изделий из неё.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут войти в историю как лидеры, которые устроили мировой голодомор. По его словам, голод может охватить планету из-за антироссийских санкций. Принятые ограничения необдуманны и уже ударили по странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием, говорил председатель Думы.