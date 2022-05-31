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1 час назад

Экономист предрек падение реальных доходов людей по всему миру

Мария Иванова

Экономист Павел Самиев заявил, что инфляция и рост безработицы приведут к падению реальных доходов людей по всему миру, при этом в России больше всего пострадает средний класс. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Экономист предрек падение реальных доходов людей по всему миру
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.

«Первый фактор, который влияет на падение реальных доходов населения, это, конечно, инфляция. В частности, то, как ведут себя цены на базовую потребительскую корзину и корзину усредненную, для среднего класса», - отметил Самиев.

По его словам, в большинстве стран заметнее всего подорожают самые дешевые, базовые продукты и товары, а также платежи за коммунальные услуги, поэтому в этих странах больше всего пострадает беднейшее население.

В России ситуация другая - продовольственная инфляция здесь ниже, чем непродовольственная.

«Для среднего класса она значительно выше, чем совсем для базового: там больше доля непродовольственных товаров и импорта», - заключил он.

По подсчетам Росстата, в первом квартале 2022 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,2 процента к первом кварталу 2021-го.

По прогнозу Минэкономразвития, к концу года падение реальных доходов россиян составит примерно семь процентов. В Институте исследования и экспертизы ВЭБ.РФ прогнозируют, что по итогам года показатель упадет на 10-12 процентов.

Экономика,Павел Самиев,Минэкономразвития,Росстат,
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