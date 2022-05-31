В Польше оценили влияние эмбарго на нефть из РФ на Европу

Запрет на импорт российской нефти не окажет негативного влияния на европейские энергетические рынки. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает ТАСС.

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«Это никак не повлияет негативно на ситуацию на национальных рынках. Мы точно не будем в худшей ситуации, чем другие страны», - сказала министр в эфире телеканала Polsat.

По ее словам, убеждение, что российское сырье всегда самое дешевое, это миф, кроме того, настало время, когда все европейские страны должны «пойти на рынок».

На вопрос, насколько сильно нефтяное эмбарго ударит по кошелькам владельцев автомобилей, Москва заявила: «Не время спекулировать и называть суммы».