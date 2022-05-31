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26 минут назад

В Польше оценили влияние эмбарго на нефть из РФ на Европу

Вероника Полынина

Запрет на импорт российской нефти не окажет негативного влияния на европейские энергетические рынки. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает ТАСС.

В Польше оценили влияние эмбарго на нефть из РФ на Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это никак не повлияет негативно на ситуацию на национальных рынках. Мы точно не будем в худшей ситуации, чем другие страны», - сказала министр в эфире телеканала Polsat.

По ее словам, убеждение, что российское сырье всегда самое дешевое, это миф, кроме того, настало время, когда все европейские страны должны «пойти на рынок».

На вопрос, насколько сильно нефтяное эмбарго ударит по кошелькам владельцев автомобилей, Москва заявила: «Не время спекулировать и называть суммы».

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Предполагается, что импорт сократится на две трети. По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС намерен сократить закупки российской нефти на 90%.

Экономика,Анна Москва,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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