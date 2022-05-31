Киев уличили в планах отключить Херсонскую область от банковской системы

«В ближайшее время, я знаю, что, действительно, украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди», - подчеркнул Стремоусов.