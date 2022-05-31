Киев уличили в планах отключить Херсонскую область от банковской системы

Власти Украины собираются отключить Херсонскую область от банковской системы. Об этом говорится в Telegram-канале телеканала «Крым-24», который ссылается на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.
«В ближайшее время, я знаю, что, действительно, украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди», - подчеркнул Стремоусов.
Отмечается, что в регионе в ближайшие недели будут проводиться работы по переходу на российскую связь. После этого будет организована работа российских банков.
23 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что первое отделение российского банка откроется в Херсоне в ближайшее время.
Вся Херсонская область на юге страны и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.