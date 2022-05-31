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1 час назад

Киев уличили в планах отключить Херсонскую область от банковской системы

Лера Букина

Власти Украины собираются отключить Херсонскую область от банковской системы. Об этом говорится в Telegram-канале телеканала «Крым-24», который ссылается на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

Киев уличили в планах отключить Херсонскую область от банковской системы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время, я знаю, что, действительно, украинская банковская система отключится. Не по желанию российской стороны или ВГА Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о том, что украинская сторона пытается напакостить освобожденным территориям. Украинской власти плевать на то, как будут жить люди», - подчеркнул Стремоусов.

Отмечается, что в регионе в ближайшие недели будут проводиться работы по переходу на российскую связь. После этого будет организована работа российских банков.

23 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что первое отделение российского банка откроется в Херсоне в ближайшее время.

Вся Херсонская область на юге страны и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Экономика,Кирилл Стремоусов,
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