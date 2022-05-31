Боррель: ЕС не может запретить России продавать нефть третьим странам

Евросоюз не сможет помешать России продавать нефть третьим странам. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Предполагается, что импорт сократится на две трети. По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС намерен сократить закупки российской нефти на 90%.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на страны ЕС приходится более половины российского экспорта нефти (в январе 2022 года — 54,5%, или 2,29 млн из 4,2 млн баррелей в сутки). Доля российской нефти в совокупном нефтяном импорте европейских стран, по данным МАГАТЭ на ноябрь 2021 года, достигала почти 40%.