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51 минуту назад

Боррель признал невозможность запрета продажи нефти из РФ третьим странам

Вероника Полынина

Евросоюз не сможет помешать России продавать нефть третьим странам. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

Боррель: ЕС не может запретить России продавать нефть третьим странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Предполагается, что импорт сократится на две трети. По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС намерен сократить закупки российской нефти на 90%.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на страны ЕС приходится более половины российского экспорта нефти (в январе 2022 года — 54,5%, или 2,29 млн из 4,2 млн баррелей в сутки). Доля российской нефти в совокупном нефтяном импорте европейских стран, по данным МАГАТЭ на ноябрь 2021 года, достигала почти 40%.

27 мая агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщило, что в мае азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупок российской нефти. Крупнейшими покупателями являются Индия и Китай. По состоянию на 26 мая, танкеры перевезли около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO. В конце февраля показатели были на уровне 19 млн Urals и 5,7 млн ESPO.

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