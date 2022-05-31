Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

В Китае заявили о победе России в оборонительной битве по защите рубля

Лера Букина

России удалось выиграть оборонительную битву по защите курса рубля благодаря грамотным действиям на фоне многочисленных санкций. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на китайское издание Sina.

В Китае заявили о победе России в оборонительной битве по защите рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на беспрецедентные санкции, падение рубля продолжалось недолго. Он превратился в одну из сильнейших валют мира. Это стало возможно благодаря грамотному ведению оборонительной войны», — подчеркнули в публикации.

Китайское издание также отметило, что российская валюта смогла не только восстановить свои утраченные позиции, но и укрепиться более чем на 30%, став валютой развивающихся рынков. Также сообщается, что его усиление происходило, несмотря на повышение процентной ставки Федрезерва США.

Ранее 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия обеспечила стабильность экономики вопреки ограничениям, которые вводит Запад против страны. Глава кабмина подчеркнул, что власти страны смогли добиться сбалансированности курса рубля.

Напомним, что доллар и евро 25 мая обновили многолетние минимумы, упав до 55,8 рубля и 57,1 рубля соответственно.

Экономика,Михаил Мишустин,ФРС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители