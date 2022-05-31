В Китае заявили о победе России в оборонительной битве по защите рубля

России удалось выиграть оборонительную битву по защите курса рубля благодаря грамотным действиям на фоне многочисленных санкций. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на китайское издание Sina.

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«Несмотря на беспрецедентные санкции, падение рубля продолжалось недолго. Он превратился в одну из сильнейших валют мира. Это стало возможно благодаря грамотному ведению оборонительной войны», — подчеркнули в публикации.

Китайское издание также отметило, что российская валюта смогла не только восстановить свои утраченные позиции, но и укрепиться более чем на 30%, став валютой развивающихся рынков. Также сообщается, что его усиление происходило, несмотря на повышение процентной ставки Федрезерва США.

Ранее 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия обеспечила стабильность экономики вопреки ограничениям, которые вводит Запад против страны. Глава кабмина подчеркнул, что власти страны смогли добиться сбалансированности курса рубля.