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1 час назад

Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Лера Букина

Болгарии удалось добиться исключения из эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти до конца 2024 года. Об этом сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на премьер-министра страны Кирила Петкова.

Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оно также отмечает, что лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое затронет поставки нефти по морю.

Нефть, поступающая по трубопроводу, не будет включена в новый пакет санкций. Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.

«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас, до конца 2024 года», - отметил Петков.

Он подчеркнул, что это исключение позволит Болгарии адаптировать свою нефтеперерабатывающую отрасль к нефти из других стран.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что с 1 июня в Брюсселе начнется работа по юридическому оформлению шестого пакета санкций против России.

Экономика,Кирил Петков,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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