Медведев высказался об активах российских властей за границей

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев , комментируя антироссийские санкции Запада, заявил, что ни у кого из властей России нет иностранного имущества, счетов и интересов за границей. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать. Крупный бизнес из России? Да, они, конечно, понесли значительные по суммам издержки. Лишились заграничного имущества», - написал он.

«Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды», - написал он.

Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Кроме того, в список новых ограничений вошел запрет еще трех российских государственных вещателей. Также будут введены новые персональные санкции. Уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти. Согласно подсчетам издания Bloomberg, Европа в случае отказа от импорта нефти из России потеряет около 10 млрд долларов в год.