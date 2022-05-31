Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
48 минут назад

Рубль ввели в полноценный оборот на территории Херсона

Лера Букина

С понедельника, 30 мая, рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона. Теперь все магазины должны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Рубль ввели в полноценный оборот на территории Херсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», - подчеркнул он.

23 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что первое отделение российского банка откроется в Херсоне в ближайшее время.

Вся Херсонская область на юге страны и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Экономика,Кирилл Стремоусов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители