Рубль ввели в полноценный оборот на территории Херсона

С понедельника, 30 мая, рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона. Теперь все магазины должны торговать в рублях и гривнах, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», - подчеркнул он.
23 мая глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что первое отделение российского банка откроется в Херсоне в ближайшее время.
Вся Херсонская область на юге страны и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.