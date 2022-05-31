Рубль ввели в полноценный оборот на территории Херсона

«Рубли с понедельника, мы говорим об этой неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», - подчеркнул он.