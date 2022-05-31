Глава МЭА предрек Европе дефицит дизтоплива и бензина

«Следующим летом на нефтяных рынках могут возникнуть проблемы. Когда в Европе и США начнётся пик курортного сезона, спрос на топливо возрастёт. Тогда может возникнуть дефицит: например, с дизельным топливом, бензином или керосином, особенно в Европе», — заявил Бироль в интервью Der Spiegel.