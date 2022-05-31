В Испании назвали последствия разрыва торговых связей с РФ

В случае полного прекращения торговых отношений с Россией экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта. Об этом говорится в экономическом бюллетене, опубликованном Банком Испании во вторник.

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Наибольший удар нанесет прекращение поставок энергоносителей, которое приведет к потере от 0,8 до 1,4 процентных пункта ВВП в первый год, указывает ведомство. Кроме того, согласно бюллетеню, отказ от закупок нефти и газа из РФ отразится на всех секторах экономки и спровоцирует рост производственных издержек.

Также разрыв связей с Россией подстегнет инфляцию, которая может ускориться на 1,7%.

Однако Банк Испании обращает внимание на то, что последствия от прекращения торгового обмена с Россией будут временными и исчезнут, когда страна обеспечит альтернативные поставки энергоносителей и найдет рынки сбыта для товаров, прежде направлявшихся в Россию.