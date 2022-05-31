Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

В Испании назвали последствия разрыва торговых связей с РФ

Лера Букина

В случае полного прекращения торговых отношений с Россией экономика Испании лишится 2,4 процентных пункта. Об этом говорится в экономическом бюллетене, опубликованном Банком Испании во вторник.

В Испании назвали последствия разрыва торговых связей с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший удар нанесет прекращение поставок энергоносителей, которое приведет к потере от 0,8 до 1,4 процентных пункта ВВП в первый год, указывает ведомство. Кроме того, согласно бюллетеню, отказ от закупок нефти и газа из РФ отразится на всех секторах экономки и спровоцирует рост производственных издержек.

Также разрыв связей с Россией подстегнет инфляцию, которая может ускориться на 1,7%.

Однако Банк Испании обращает внимание на то, что последствия от прекращения торгового обмена с Россией будут временными и исчезнут, когда страна обеспечит альтернативные поставки энергоносителей и найдет рынки сбыта для товаров, прежде направлявшихся в Россию.

Ранее основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Ванданы Хари заявил для японского издания Nikkei Asian Review, что попытки Евросоюза (ЕС) заменить российские энергоресурсы альтернативными вызывают болезненные перебои на мировом рынке и приводят еще к большей инфляции.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители