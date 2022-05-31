Глава МЭА: нынешний энергокризис будет сильнее и масштабнее

Нынешний энергетический кризис будет сильнее и масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью Spiegel Бироль заявил, что в 1970-х и 1980-х годах случились нефтяные кризисы, а после начала спецоперации России на Украине мир столкнулся одновременно с нефтяным и газовым кризисами и кризисом электроэнергии.

«Россия была краеугольным камнем глобальной энергетической системы: крупнейшим в мире экспортером нефти, крупнейшим в мире экспортером газа, ведущим поставщиком угля. Этот энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. И, вероятно, продлится дольше», - резюмировал глава МЭА.

По мнению Бироля, летом Европу и США может ожидать дефицит дизельного топлива, бензина или керосина.