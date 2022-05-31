Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Глава МЭА: нынешний энергокризис будет сильнее и масштабнее

Вероника Полынина

Нынешний энергетический кризис будет сильнее и масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает РИА «Новости».

Глава МЭА: нынешний энергокризис будет сильнее и масштабнее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью Spiegel Бироль заявил, что в 1970-х и 1980-х годах случились нефтяные кризисы, а после начала спецоперации России на Украине мир столкнулся одновременно с нефтяным и газовым кризисами и кризисом электроэнергии.

«Россия была краеугольным камнем глобальной энергетической системы: крупнейшим в мире экспортером нефти, крупнейшим в мире экспортером газа, ведущим поставщиком угля. Этот энергетический кризис намного масштабнее нефтяных кризисов 1970-х и 1980-х годов. И, вероятно, продлится дольше», - резюмировал глава МЭА.

По мнению Бироля, летом Европу и США может ожидать дефицит дизельного топлива, бензина или керосина.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет введен на морские поставки нефти. Предполагается, что импорт сократится на две трети. По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС намерен сократить закупки российской нефти на 90%.

Экономика,Фатих Бироль,Шарль Мишель,Международное энергетическое агентство,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители