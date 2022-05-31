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1 час назад

В Турции заявили о проигрыше США экономической войны против РФ

Елена Прошина

США не смогли добиться краха российской экономики посредством тотальных санкций, считает автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

В Турции заявили о проигрыше США экономической войны против РФ
Фото: ТАССТАСС

«Главная причина, по которой США не получили желаемого в этой «экономической войне», состоит в том, что они неправильно поняли Россию», - пишет автор.

По его мнению, либеральные круги, способствовавшие распаду СССР, в этот раз оказались верны «национальному крылу». Кроме того, Вашингтону не удалось заставить Европу ввести полный запрет на импорт нефти и газа из РФ, убедить Саудовскую Аравию сотрудничать в целях контроля над энергетическими рынками и заблокировать других крупных покупателей российских товаров, таких как Китай, Индия, Турция и Южная Корея.

Гюллер констатирует, что энергетические доходы России по итогам апреля выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом. Российский рубль укрепился по отношению к доллару вопреки ожиданиям США: рост с начала года составил более 30%. Ключевая ставка ЦБ, повышенная после первой волны санкций с 9,5% до 20%, вернулась на уровень 11%.

При этом американская экономика сокращается, а инфляция в стране преодолевает рекордные значения.

«Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на полтора процента, тогда как в первом квартале ожидался рост на 1,1%. С другой стороны, в США бьет рекорды инфляция. Годовая инфляция выросла с 7,9% в феврале до 8,5% в марте, превысив ожидания, и достигла 40-летнего максимума», - подчеркнул журналист.

Экономика,
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