США не смогли добиться краха российской экономики посредством тотальных санкций, считает автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

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«Главная причина, по которой США не получили желаемого в этой «экономической войне», состоит в том, что они неправильно поняли Россию», - пишет автор.

По его мнению, либеральные круги, способствовавшие распаду СССР, в этот раз оказались верны «национальному крылу». Кроме того, Вашингтону не удалось заставить Европу ввести полный запрет на импорт нефти и газа из РФ, убедить Саудовскую Аравию сотрудничать в целях контроля над энергетическими рынками и заблокировать других крупных покупателей российских товаров, таких как Китай, Индия, Турция и Южная Корея.

Гюллер констатирует, что энергетические доходы России по итогам апреля выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом. Российский рубль укрепился по отношению к доллару вопреки ожиданиям США: рост с начала года составил более 30%. Ключевая ставка ЦБ, повышенная после первой волны санкций с 9,5% до 20%, вернулась на уровень 11%.

При этом американская экономика сокращается, а инфляция в стране преодолевает рекордные значения.