Еще одно государство поддержало санкции ЕС в отношении России

«Решения должны приниматься по принципу, что эти меры должны оказывать гораздо большее экономическое воздействие на третьи страны, против которых они направлены, чем на государства-члена ЕС», — заявил он.

Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Кроме того, в список новых ограничений вошел запрет еще трех российских государственных вещателей. Также будут введены новые персональные санкции. Уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти. Согласно подсчетам издания Bloomberg, Европа в случае отказа от импорта нефти из России потеряет около $10 млрд в год.