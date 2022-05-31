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30 минут назад

В Еврокомиссии назвали срок действия запрета на импорт нефти из РФ

Лера Букина

Эмбарго на сырую нефть из РФ начнет действовать через полгода после вступления санкций в силу, запрет на нефтепродукты — через восемь месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает ТАСС.

Запреты затронут только танкерные поставки. В ЕК подчеркнули, что ограничения не коснутся поставок по нефтепроводу «Дружба». Там не проинформировали о дате вступления в силу шестого пакета ограничений.

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Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Кроме того, в список новых ограничений вошел запрет еще трех российских государственных вещателей. Также будут введены новые персональные санкции. Уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти. Согласно подсчетам издания Bloomberg, Европа в случае отказа от импорта нефти из России потеряет около 10 млрд долларов в год.

Шестой пакет санкций должны утвердить в Совете ЕС на уровне министров.

Экономика,Видео,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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