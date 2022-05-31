СМИ: Лондон откроет крупнейшее газовое хранилище из-за энергокризиса

Великобритания собирается открыть свое крупнейшее хранилище природного газа в связи с энергокризисом в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Сообщается, что власти королевства и британский поставщик газа компания Centrica обсуждают хранение топлива в хранилище Rough. Его закрыли в 2017 году.

Там содержалось порядка 70% всего объема хранящегося в британских ПХГ топлива. Кроме того, в данном хранилище хотят в будущем хранить водород.

«На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется», — подчеркнул представитель правительства Великобритании.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью изданию Spiegel, что нынешний энергетический коллапс намного масштабнее нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах.