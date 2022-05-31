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41 минуту назад

Макрон рассказал, на сколько ЕС сократит импорт нефти из России

News.ru

Европейский союз решил снизить экспорт нефти из России к концу 2022 года на 92%, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немногим ранее заявила, что ЕС сократит импорт нефти из России на 90%.

ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92%, — сказал французский президент.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива.

Стало известно «самое уязвимое место» российской нефти

Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го. Однако страны ЕС никак не могли согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из РФ.

Экономика,Видео,Эммануэль Макрон,Еврокомиссия,ЕС,
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