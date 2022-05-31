Макрон рассказал, на сколько ЕС сократит импорт нефти из России

Европейский союз решил снизить экспорт нефти из России к концу 2022 года на 92%, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немногим ранее заявила, что ЕС сократит импорт нефти из России на 90%.

ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92%, — сказал французский президент.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива.

Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.