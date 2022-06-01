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1 час назад

США намерены способствовать экспорту российского зерна

Газета.Ruиещё 3

Соединенные Штаты будут способствовать экспорту российского зерна. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что переговоры по этому поводу уже начались, сообщает Общественное телевидение России.

США намерены способствовать экспорту российского зерна
Фото: ТАССТАСС

«Мы надеемся, что решение направить представителя ООН Ребекку Гринспен на переговоры в Россию, а потом и в США успокоит экспортеров, которые сейчас тормозят отгрузку российского зерна и удобрений. А ведь они не находятся под санкциями. США готовы предоставить этим кампаниям гарантийные письма», — говорит Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН.

Все эти меры должны разблокировать поставки российского зерна и удобрений и ослабить нарастающий дефицит продовольствия в мире

Экономика,ООН,
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