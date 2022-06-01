США намерены способствовать экспорту российского зерна

«Мы надеемся, что решение направить представителя ООН Ребекку Гринспен на переговоры в Россию, а потом и в США успокоит экспортеров, которые сейчас тормозят отгрузку российского зерна и удобрений. А ведь они не находятся под санкциями. США готовы предоставить этим кампаниям гарантийные письма», — говорит Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН.