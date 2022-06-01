В Минфине США признали ошибку с инфляцией в Америке

Глава Минфина США Джаннет Йеллен признала, что неверно оценила то влияние, которое инфляция может оказать на экономику Соединенных Штатов.

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«Полагаю, что я была не права относительно пути, по которому пойдет инфляция», - сказала министр, комментируя свои высказывания в 2021 году о том, что инфляция представляет собой «малый риск», сообщает ТАСС.

«Существовали непредвиденные и большие удары для экономики, которые подстегнули рост цен на энергию и продукты, а также создали проблемы в цепочках поставок, что плохо повлияло на нашу экономику. На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — отметила Йеллен.

По данным Минтруда Соединенных Штатов, инфляция в стране в марте составила 8,5%, что стало самым большим показателем за 40 лет. В конце апреля Минторг США обнародовал данные, согласно которым ВВП страны в первом квартале 2022 года снизился на 1,4% в годовом выражении.