CNN: отказ Европы от российского газа спровоцирует энергетический кризис

Стремление Европы найти альтернативу российскому природному газу толкает мир на грань зимнего энергетического кризиса, причем с наихудшими последствиями столкнутся более бедные экономики Азии. Об этом в своем материале для CNN рассказала Анна Кубан.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фоне украинского кризиса страны Европы стремятся закупать больше сжиженного природного газа (СПГ). По данным Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), в период с февраля по апрель регион, включая Великобританию, импортировал 28,2 миллиона тонн СПГ, что на 29 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Франция и Испания стали самыми крупными покупателями.

Видео дня

В консалтинговой компании Rystad Energy предупредили, что если ЕС удастся резко сократить свою зависимость от российского газа - на две трети к концу 2022 года - мировой спрос на СПГ превысит предложение на 26 миллионов тонн.

«Избегая российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который начал год с ненадежного баланса после неспокойного 2021 года», - подчеркнули в компании.

Каушал Рамеш, старший аналитик по газу и СПГ в Rystad Energy, заявил CNN, что надвигающийся дефицит стал очевиден в марте, когда ЕС объявил о планах увеличить импорт СПГ на 50 миллиардов кубометров по сравнению с 2021-м.

«Теперь все готово для устойчивого дефицита предложения, высоких цен, крайней волатильности и обострения в геополитике», - заявил Рамеш.

По подсчетам ICIS , 26 мая спотовые цены на СПГ в Восточной Азии были на 114 процентов больше по сравнению с тем же днем 2021-го и составили 22 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ).

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году мировая торговля СПГ выросла на шесть процентов благодаря резкому восстановлению спроса в Азии после пандемии. Покупатели могут столкнуться с дальнейшим повышением цен из-за резкого роста спроса в Европе. При этом цены на СПГ тесно связаны с ценами на европейский природный газ, поставляемый по трубопроводам.

Рамеш считает, что Индия, Пакистан и Бангладеш, скорее всего, пострадают больше остальных, поскольку СПГ оттуда перенаправят в Европу. С ноября Индия и Пакистан уже сократили импорт СПГ на 15 процентов, в основном из-за роста цен.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.