Антироссийские санкции потерпели полный крах. Об этом сообщил колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.

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Читатели издания согласились ним – они сочли ограничения бессмысленными. По мнению автора статьи, санкции наносят удар не по России, а по странам Европы и всему миру, ведь вслед за ними растут цены на продукты питания, а также на энергоресурсы. Колумнист предупредил о том, что следующей зимой около шести миллионов домохозяйств Великобритании могут столкнуться с утренними и вечерними отключениями электричества. Обозреватель подчеркивает, что санкции, возможно, навредили кредитоспособности России, однако рост цен на газ в 70% прочно укрепил платежный баланс страны.

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Под данной статьей было оставлено много комментариев. В частности, пользователь под ником MaxQ2 выразил уверенность в том, что Россия будет продолжать использовать нефть и зерно в качестве инструмента для продолжения борьбы со всем миром.

«Я знаю, что делать! Надо выполнить Минские соглашения, что в 2015/2016 годах гарантировали Германия, Франция, Украина и Российская Федерация. Это были гарантии нейтралитета Украины и прав русскоязычного населения в областях Донбасса», — пишет Scotia88 и отмечает, что сейчас это уже не получится сделать, слишком поздно. Пользователь обращает внимание на то, что рубль после начала спецоперации оказался «крепче, чем до ее начала».

«Санкции так сильно кусаются, что Россия богатеет, а мы страдаем. Забудьте про культурные аспекты. Русские смогут это компенсировать», — пишет юзер Farabundoviv.

Пользователь AMomen88 считает, что экономическими санкциями «ничего не добиться». От них лишь страдают простые люди, отметил он.

«Как-то это странно. Или нет. Глобальный юг нейтрален или даже поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной. Но ведь именно он больше всех страдает от нехватки зерна и голода. Простите за назойливость, но откуда у России такая почти мгновенная популярность?», — задается вопросом Usepp.