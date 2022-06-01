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1 час назад

Эксперт усомнился в «бездонном источнике» газа для ЕС

Лера Букина

Евросоюз в условиях сокращения или полной остановки поставок газа из России будет пытаться найти новые источники сырья. Африка считается «поистине бездонным источником» полезных ископаемых, однако в действительности ее ресурсный потенциал не столь велик, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе — 18 процентов в Алжире, 17 процентов в Египте, 11 процентов — в Ливии и 43 в Нигерии. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако , как уточнил Колобанов, главные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе – это, в свою очередь, усложняет освоение месторождений.

Колобанов указал на наличие перспектив увеличения добычи газа в африканских странах, однако континент также активно развивается и наращивает свое энергопотребление. В этой связи, как отметил эксперт, экспортный потенциал может вырасти не так сильно.

«Газпром» остановил поставки газа в Данию и Германию

Ранее обозреватель New York Times Клиффорд Краусс сказал, по какой причине страны Европы столкнулись с проблемами при поиске замены для российского природного газа. По его словам, поставки газа из Ливии затруднены нестабильностью в этой стране. Алжир мог бы поставлять газ в Испанию и Португалию, однако этому мешает ухудшение отношений с Марокко (по его территории проходит трубопровод).

Экономика,Видео,Международное энергетическое агентство,Газпром,ЕС,
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