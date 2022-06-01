Эксперт усомнился в «бездонном источнике» газа для ЕС

Евросоюз в условиях сокращения или полной остановки поставок газа из России будет пытаться найти новые источники сырья. Африка считается «поистине бездонным источником» полезных ископаемых, однако в действительности ее ресурсный потенциал не столь велик, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

По его словам, основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе — 18 процентов в Алжире, 17 процентов в Египте, 11 процентов — в Ливии и 43 в Нигерии. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако , как уточнил Колобанов, главные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе – это, в свою очередь, усложняет освоение месторождений.

Колобанов указал на наличие перспектив увеличения добычи газа в африканских странах, однако континент также активно развивается и наращивает свое энергопотребление. В этой связи, как отметил эксперт, экспортный потенциал может вырасти не так сильно.