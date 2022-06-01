В Минфине Украины усомнились в эффективности антироссийских санкций

Глава Минфина Украины Сергей Марченко назвал западные санкции против России неэффективными: он подчеркнул, что у РФ профицитный бюджет, несмотря на все ограничительные меры. Об этом он рассказал в интервью порталу Mind.UA.

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«Этих санкций не то чтобы недостаточно - они срабатывают не в полной мере, ведь есть способы их избегания, минимизации», - заявил министр.

Кроме того, многие страны не поддерживают санкции против РФ, отметил он. Марченко подчеркнул, что поэтому Украина призывает вводить вторичные санкции против государств, которые помогают России обходить ограничения.

«Мы призываем ввести полное торговое эмбарго на нефть и газ и импорт любых товаров из РФ. Ведь в то время, когда Украина теряет 300 миллионов евро ежедневно, Россия получает один миллиард евро», - заявил глава украинского Минфина.

По его мнению, санкции оказывают слишком мягкое влияние на российскую экономику и бюджет – даже курс рубля смог быстро восстановиться.

«Я не верю в то, что санкции подействуют через полгода или позже: уже сейчас нужны более жесткие и более быстрые санкции», - заключил Марченко.

Ранее ЕС ввел шестой пакет санкций против России. Страны блока согласовали частичное нефтяное эмбарго - оно не распространяется на поставки сырья по трубопроводу. В Венгрии заявили, что поставки российской нефти в страну продолжатся.