Песков назвал последствия эмбарго на российскую нефть

Санкции Евросоюза в отношении российской нефти негативно отразятся на всем мировом энергетическом рынке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Безусловно, европейское направление достаточно важное с точки зрения объемов продаж и так далее. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. Негативно скажутся, наверное, для всего континента. И для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, сейчас власти РФ работают над переориентированием высвобождающихся объемов в альтернативные направления.

«Это целенаправленное действие, системное, которое позволит нам минимизировать эти негативные последствия. Но еще раз повторяю, от негативного эффекта Европа и европейцы тоже не свободны, им предстоит все это пережить», — указал Песков.

В ночь на 31 мая ЕС согласовал эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Согласно заключению саммита ЕС, лидеры стран союза сошлись во мнении, что «шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу».