Песков заявил о продовольственном кризисе из-за ситуации с зерном

Ситуация с зерном стоит на повестке дня, мир находится на грани продовольственного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проблемах с поставками зерна по морю, которые волнуют глав государств, передает агентство «Прайм».

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По его словам, Турция и другие страны получили детальное объяснение от президента РФ Владимира Путина по данному вопросу.

«И, собственно, все главы государств и правительств, которое последние время вели разговоры, и также генсек ООН Гутерреш получили прямо детальное разъяснения Путина о том, что Россия не препятствует, более того, что все-таки если Украина удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной навигации морской, то тогда Россия будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов, которые будут загружены зерном», — отметил Песков.

Он указал на то, что власти России продолжают заниматься эти вопросом.

Ранее сообщалось, что цены производителей сельхозпродукции в ЕС только за март повысились на 34,7% (рекорд с 1961 года). Эксперты ждут удорожания продовольствия еще на 20%. В Германии рапс вырос в цене на 70,1%, молоко — на 33,3%, свинина — на 21,1%, говядина — на 47,5%, животные жиры — на 29,5%, растительные жиры — на 42,1%.