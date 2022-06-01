Раскрыты экономические потери Украины

Украина лишилась 35% ВВП страны и 200 заводов в связи с боевыми действиями. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в среду во время выступления на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на издание «Укринформ».

Фото: Reuters Reuters

Кроме того, он заявил, что число граждан, покинувших страну, оценивается в 5 млн человек. Ермак подчеркнул, что появилось еще столько же внутренне перемещенных лиц. По его словам, прямые убытки для страны уже превышают $600 млрд.

Ранее замминистра экономики Украины Игорь Дядура заявил, что к концу года потери ВВП достигнут около 50%.

Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что в рамках новой помощи власти США планируют поставить ракетные системы залпового огня, способные бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины.