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1 час назад

Раскрыты экономические потери Украины

Лера Букина

Украина лишилась 35% ВВП страны и 200 заводов в связи с боевыми действиями. Об этом заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в среду во время выступления на заседании комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на издание «Укринформ».

Раскрыты экономические потери Украины
Фото: ReutersReuters

Кроме того, он заявил, что число граждан, покинувших страну, оценивается в 5 млн человек. Ермак подчеркнул, что появилось еще столько же внутренне перемещенных лиц. По его словам, прямые убытки для страны уже превышают $600 млрд.

Ранее замминистра экономики Украины Игорь Дядура заявил, что к концу года потери ВВП достигнут около 50%.

Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что в рамках новой помощи власти США планируют поставить ракетные системы залпового огня, способные бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что власти не собираются предпринимать атаки российской территории.

Экономика,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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