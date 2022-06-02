Военная операция России на территории Украины отрицательно влияет на стоимость сырья, включая топливо и продовольствие. По прогнозам главы финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймона, цена на нефть может подскочить до $150 или $175 за баррель. Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США также подвигает страну к рецессии, считает Даймон. Он призвал банки страны готовиться к экономическому урагану.

Финансист обратил внимание на то, что пока ситуация не кажется очень плачевной и у многих есть ощущение, что ФРС с ней справится.

«Однако ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы ещё просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом», — сказал глава JP Morgan.

Даймон призвал банки США ужесточать свою политику, убирать часть ликвидности, чтобы остановить спекуляции и снизить цены на жильё. По его словам, финансовые организации, которые имеют «баланс крепости» и консервативный бухгалтерский учёт, сейчас стали лучшей защитой от экономического спада.

Эксперт отметил, что текущих сбережений американских потребителей хватит на 6–9 месяцев, после чего они начнут испытывать сложности.

Ранее цены на газ в США побили многолетний рекорд. Стоимость топлива на бирже поднялась до $9,399 за миллион британских термических единиц (MMBTU). Это соответствует $330 за тысячу кубометров. Эксперты заявили, что газ дорожает из-за низких темпов добычи, высоких объёмов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и малой заполненности хранилищ. Сейчас запасы газа в стране на 17% ниже среднего за последние 5 лет.