Австралия заявила о кризисе из-за цен на газ

Кроме того, стране грозит нехватка этого топлива.

Фото: ТАСС ТАСС

Как заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн, правительство предпримет все необходимые действия, чтобы преодолеть проблемы. По его словам, «местные энергорынки переживают настоящий шторм из-за нескольких факторов, влияющих на очень серьёзную и сложную ситуацию с электро- и газоснабжением».

Министр также подчеркнул, что резкое похолодание на юго-восточном и восточном побережье континента повысило спрос на газ и электричество со стороны потребителей.

Рекордный рост цен на топливо продолжается и в Швеции. Повышение цен происходит после договорённости ЕС об эмбарго на российскую нефть.

Стоимость литра бензина увеличилась на 25 эре ($0,026). В итоге цена составляет 24,18 кроны (более $2,46), в феврале прошлого года она была вдвое дешевле.