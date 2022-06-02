Австралия заявила о кризисе из-за цен на газ

Кроме того, стране грозит нехватка этого топлива.
Как заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн, правительство предпримет все необходимые действия, чтобы преодолеть проблемы. По его словам, «местные энергорынки переживают настоящий шторм из-за нескольких факторов, влияющих на очень серьёзную и сложную ситуацию с электро- и газоснабжением».
Министр также подчеркнул, что резкое похолодание на юго-восточном и восточном побережье континента повысило спрос на газ и электричество со стороны потребителей.
Рекордный рост цен на топливо продолжается и в Швеции. Повышение цен происходит после договорённости ЕС об эмбарго на российскую нефть.
Стоимость литра бензина увеличилась на 25 эре ($0,026). В итоге цена составляет 24,18 кроны (более $2,46), в феврале прошлого года она была вдвое дешевле.
В понедельник в ходе первого дня саммита ЕС лидеры сообщества достигли политической договорённости по шестому пакету санкций против Москвы. Речь идёт об облегчённом отложенном эмбарго на закупки нефти из России, под которое попадут только танкерные поставки, причём запрет вступит в силу не ранее конца 2022 года, трубопроводные поставки в ряд стран ЕС продолжатся.