Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
53 минуты назад

Минфин предложил недовольным инвесторам писать на почту

Lenta.ru

Минфин предложил инвесторам, вложившимся в российские суверенные еврооблигации и недовольным невыплатой процентов по ним в полном объеме, писать на электронную почту для рассмотрения заявок в индивидуальном порядке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минфин предложил недовольным инвесторам писать на почту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении речь идет о «требованиях к Минфину по выплате дополнительных процентов [по выпуску «Россия-2022»] за период с установленной даты погашения облигаций (4 апреля 2022 года) до даты фактического перечисления средств владельцам».

Изначально погашение указанного выпуска должно было произойти 4 апреля. Однако это случилось в конце 30-дневного грейс-периода, в течение которого реальный (не технический) дефолт по облигациям не считается наступившим. За этот период начисляются проценты, и в данном случае они должны были совокупно составить 1,9 миллиона долларов, однако не были выплачены.

1 июня Комитет по кредитным деривативам (в число которых входят используемые в качестве страховки кредитные дефолтные свопы) Европы, Ближнего Востока и Африки признал сложившуюся ситуацию отвечающей признакам дефолта, что должно повлечь за собой активацию покрывающих выпуск кредитных дефолтных свопов.

Минфин утверждает, что задержал платежи из-за недобросовестного исполнения своих обязательств платежными агентами.

«Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022»», — говорится в сообщении.

Также ведомство просит присылать обращения на свой почтовый адрес и адрес Национального расчетного депозитария (НРД) и обещает рассмотреть все поступившие письма.

Кроме того, Минфин сообщил о смене фискального агента по еврооблигациям. До сих пор им выступал американский Citibank. Теперь его функции переданы НРД.

Экономика,Минфин России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители